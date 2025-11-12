林佳龍、吳釗燮被爆惡鬥！國安會回應了
[NOWnews今日新聞] 國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍屢傳不合，媒體報導，早從去年520新團隊上任後，兩人就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，國家安全會議今（12）日表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。
《鏡週刊》報導，林佳龍上任外交部長後任用的人事，與吳釗燮卸任後推薦的有所不符，因此種下嫌隙；此外，國安會會議會把林擋在門外，而外交部送去給國安會的電報也開始刻意篩選等。
對此，國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展，面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固，「雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契」。
國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測，未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。
