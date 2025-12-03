林佳龍：基於台美溝通 對賴清德近期過境美國有信心

總統賴清德。路透社



總統賴清德此前傳出請求在訪問中南美友邦期間過境美國，但遭到美國總統川普拒絕。外交部長林佳龍週二（12/2）在接受外媒專訪時表示，基於近期與華府的溝通，我方對川普政府允許賴總統過境美國有信心，相信在近期可以實現。

外媒此前引述知情人士透露，賴清德8月原擬在訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯等中南美友邦期間過境美國，但遭到川普（Donald Trump）拒絕。他們表示，美方擔憂過境行程可能會影響其與中國的貿易談判，以及川普與中國國家主席習近平的峰會。

對此，林佳龍在接受彭博新聞（Bloomberg News）專訪時表示：「我們認為（賴總統）過境美國不會構成問題。根據雙方溝通，我們有信心在近期（in the near future）能夠途經美國，造訪拉丁美洲的國家。」

但報導指出，若賴清德的過境計畫得以成行，可能會使美中關係複雜化，因為華府與北京都在努力落實10月南韓「川習會」達成、為期一年的貿易停火協議。此外，川普也計畫在明年4月訪問中國。

而針對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發的日中緊張局勢，林佳龍稍早也向彭博新聞表示，雙方爭端「可能需要一年時間才能趨於穩定」，強調台灣希望雙方能找到緩解緊張局勢的方法，並將透過鼓勵國人赴日旅遊及消費等「柔性」方式展現對日支持。

林佳龍透露，台灣已召集「志同道合的國家」代表，討論高市言論引發的爭端，並補充說，台灣也透過既有管道與各國溝通，雙方互信基礎穩固。報導指出，雖然林佳龍沒有點名具體國家，但台灣政府經常強調與主要安全夥伴美國保持密切溝通。

林佳龍表示，台灣「對川普政府維護印太地區安全的承諾毫不懷疑」。報導指，由於川普在競選連任時曾表示台灣應為美國的保護埋單，並指控台灣偷走美國晶片產業，因此外界對他就台灣的看法存有一些疑問。

