林佳龍「川習會」前發軍令挺林岱樺...賴清德噤聲當鄉愿領導？周玉蔻沈痛說重話：誰出的餿主意？有夠不像話、令人失望！

有意投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺先前因涉嫌利用職務，詐領助理費近1500萬被檢方依貪汙治罪條例起訴，派系正國會掌門、外交部長林佳龍等一票同系立委和議員昨（30日）突發文表態支持林岱樺參選，震驚外界。對此，資深媒體人周玉蔻痛斥，這些人表態支持林岱樺，台灣人支持的政黨真讓人失望。她也批，這是派系中誰出的餿主意？眼看這一切，除了震驚，只有深痛的失望。

林佳龍昨在臉書發文力挺林岱樺，稱其「有為有守、不貪不取」，因此獲得廣大高雄鄉親的愛戴與支持，引發網路輿論炸鍋。不少網友批評，「完全不同意！不要瞎挺好嗎？」，「沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」，「別鬧了，林岱樺出來的話我真的會投不下去」，「瞎挺爭議人物耶」。

對此，周玉蔻直言，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代黨公職人員表態支持林岱樺，這個台灣人支持的政黨真讓人失望，簡直被外界罵爆了。



周玉蔻表示：「有些人問我的意見，但是我不是那個派系、那個黨的人，眼看這一切，除了震驚，只有深痛的失望！」



周玉蔻提出三個問題：



1.這是派系中誰出的餿主意？



2.今天川習會，事關台灣國家前途利害重大，總統府、外交部、國安會的重頭戲日子，外交部長居然在川習會前夕公然以派系領導人身份，發軍令支持一個涉貪污案的黨內初選參選人？



3.林岱樺稱呼替她總管財務涉案的出家人（和尚）「老公」，到底實情如何？民進黨廉政會開了幾次倉，查出了什麼？拖了那麼長的時間，賴清德主席竟然還默不出聲？不沾鍋？這是什麼鄉愿領導？！



周玉蔻痛批：「一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員！不像話！令人失望！」

(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)

