林佳龍：援烏展現NGO公私合作 台灣價值成國際行動

（中央社記者楊堯茹台北7日電）外交部長林佳龍今天於論壇表示，與NGO的公私合作將價值外交轉化具體合作倡議，展現台灣有意義的國際參與能讓世界變得更好；尤其台烏合作案將台灣價值轉化成具體、永續的國際行動。

第6屆「NGO領袖論壇」今天登場，以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主軸，由外交部長林佳龍致詞為論壇揭幕，經貿、民主、人道援助及數位韌性等跨領域專家與談。

林佳龍於致詞時表示，這是外交部今年首場大型活動，而在一年之始，也是回顧非政府組織（NGO）外交成果的機會，共同商討如何透過公私合作強化台灣的外交量能。

林佳龍說，透過NGO外交，台灣將以民主、自由以及人權為主軸的價值外交，轉化成可見、可信的具體合作倡議，這些努力都成為可執行的台灣解方，且深受夥伴信任，展現台灣有意義的國際參與能讓世界變得更好，也透過加值外交讓國際社會受益。

林佳龍強調，NGO在總合外交下，不再只是政策倡議的參與者，而是共同設計、共同執行的重要夥伴，共同擴大台灣國際影響力。

以去年9月赴波蘭見證台烏簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄為例，林佳龍說明，此倡議促成基輔市官員、國際非政府組織（INGO）WeWorld 、台灣家扶基金會的合作，將台灣價值轉化成具體、永續的國際行動，更成為公私合作的模型個案。

林佳龍指出，近年國內外NGO合作展現台灣作為平台的重要角色，這也是越來越多INGO選擇與台灣深化合作的原因，相信台灣將成為INGO在印太區域的重要聚落。而總合外交的執行也有賴密切的公私合作。

林佳龍最後則提到，台灣的公民社會資源豐富，NGO更是活絡且經驗豐富，更是連結台灣與世界不可或缺的力量。期望共同讓「人人都是外交官」不只是一句口號，而是透過實踐，共同強化台灣「總合外交」的影響力。（編輯：蘇志宗）1150107