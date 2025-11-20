林佳龍：支持日本有效穩定局面 阻止中共霸凌

針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部長林佳龍今天(20日)在立法院受訪表示，中共將經濟、投資、觀光等項目全部「武器化」，是種不文明、不民主的做法，所以林佳龍認為台灣應在此關鍵時刻支持日本，讓日本能有效穩定局面，以阻止中共的霸凌行為。



日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，並要求高市收回相關言論。

外交部長林佳龍在列席立法院外交委員會做專報前受訪表示，中共透過經濟脅迫、軍事威嚇等手段霸凌其他國家的例子不勝枚舉，對台灣也曾使用文攻武嚇、操弄貿易投資與觀光旅遊，將一切「武器化」的不文明也不民主做法，林佳龍說：『(原音)我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。』

前美國國防部官員薛瑞福(Randall Schriver)在國會聽證會上稱中國國家主席習近平指示解放軍在2027年做好「攻台準備」，林佳龍對此回應指出，中共擅於使用「時間表」進行建軍備戰，並以此發動認知作戰，企圖透過壓迫方式形成外交優勢地位，同時要注意內部問題嚴重的中共，是否利用今年的「三個80年」發動民族主義鋌而走險，所以，台灣一定要做好中共犯台的防衛能力，也必須結合友盟一起因應。

此外，繼今年5月美國聯邦眾議院後，美國聯邦參議院18日也通過了「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)，要求美國國務卿定期檢視國務院與台灣關係的交往準則；林佳龍表示，感謝美國參、眾兩院跨黨派議員的推動及通過，未來也會在既有基礎上，深化台、美在安全、經濟、科技等領域的合作。

另一方面，有媒體關注副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪的內容，林佳龍表示，世界都公認中國與俄羅斯是「動盪軸心」，因此理念相近民主國家更應團結一致，以因應威權企圖改變以規則為基礎國際秩序的擴張行徑。