林佳龍：李在明個人意志無法改變地緣政治

針對韓國總統李在明訪問中國後的區域情勢，外交部長林佳龍認為，雖然李在明「比較親中」，但他的個人意志無法改變地緣政治格局，外交關係更不會因為「個人動作」而出現根本變化；且在台海議題的部分，中、韓沒有發表共同聲明，即使李在明行前有所謂「尊重一中」的說法，但此行都沒有提到台灣。

韓國總統李在明訪問中國，不僅涉及中韓關係，更牽動美日韓同盟及台海局勢等區域議題。先就台灣最關注韓國是否成為第一島鏈「破口」的問題，外交部長林佳龍在11日播出的年代新聞「數字台灣」節目專訪中直言，李在明「本來就比較親中」，但美國總統川普(Donald Trump)去年10月訪問韓國時，「美韓之間，川普就把他抓住了」，並「迫使」韓國公開關切台海的和平穩定。

林佳龍分析，李在明這次訪中沒有發布聯合聲明，雙邊議題大部分與經貿相關，由此可知李在明的目的只是想從中國獲取利益，林佳龍說：『(原音)可是他即使行前接受央視的訪問，他提所謂「尊重一個中國」，並沒有提台灣，後來跟中國也沒有達致共同聲明，發的新聞稿也沒有去提到「一中」或者是「反台獨」的話，所以代表其實李在明基於...就是想要跟中國取得一些利益。』

林佳龍進一步指出，美國允許韓國製造核子潛艇，並要求造船業必須配合美國，由此大方向來看，「李在明的個人動作比較屬於國內消費」，這種「個人動作」無法在外交層面產生根本改變，林佳龍說：『(原音)我覺得大的方向上，這次雖然有些人擔心，但事後並沒有看到，因為李在明他個人的意志也沒有辦法改變地緣政治。』

至於「比較親中」又有「個人動作」的李在明是否會影響台韓關係？林佳龍表示，外交講究「對等」，所以像是韓國政府在電子入境卡不當稱呼台灣的問題，因為目前仍有紙本入境卡可以使用，所以我方仍在持續觀察，且林佳龍特別強調，相關因應方案「我都準備好了」。