林佳龍、李洋雙部長會議 攜手當「Team Taiwan」後盾

外交部長林佳龍、運動部長李洋及我國無任所大使劉柏君合影。外交部提供



外交部長林佳龍與運動部長李洋今（11/5）日於外交部召開雙部長會議，攜手推動運動外交，這是兩部首次舉行部長層級會議，林佳龍強調，近年來「Team Taiwan」在國際運動賽事屢傳捷報，盼扮演選手最堅強的後盾。

林佳龍在會中表示，外交與運動同樣能夠團結國人、鼓舞民心，期盼兩部一起推動運動外交，展現台灣精神與運動家精神，讓世界看見台灣，也讓世界更美好。他強調，台灣的運動和外交在國際舞台上都可能面對打壓與不公平的待遇，但是我們始終持續努力在國際上爭取平等參與，為台灣外交及運動開拓更寬廣的國際空間。

會中討論首階段兩部重點合作項目，包括加強推動與我邦交國運動交流、強化國際重要運動賽事協作機制，以及協力推動運動平權等。無任所大使劉柏君、外交部政務次長吳志中及運動部政務次長鄭世忠也出席與會。

討論內容包括兩部協力推動「太平洋三友邦運動人才培育計畫」，內容涵蓋「派遣教練協訓」、「移地訓練」等；並就台灣代表隊參加2026年名古屋亞運與2028年洛杉磯夏季奧運等國際重要運動賽事，先期討論兩部如何提早展開及加強協作，成為台灣運動選手最堅強的後盾，同時藉國際賽事的機會向世界行銷台灣。

此外，兩部也將加強協力推動運動平權，如組團參加2026年7月9日至11日在英國伯明罕舉辦的「國際女性與運動小組」（The International Working Group on Women and Sport, IWG）全球高峰會並發表專題等，展現台灣在促進性別平權和運動發展的努力與貢獻。

林佳龍強調，「部部都是外交部」，特別是近年來「Team Taiwan」在國際運動賽事屢傳捷報，振奮人心。而當我國代表隊遠赴海外征戰，外交部及駐外館處總是扮演選手最堅強的後盾，提供必要協助，讓選手們能夠全心投入比賽，無後顧之憂；相信未來兩部能組成「運動外交最佳協作聯隊（Team of Teams）」，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚。

