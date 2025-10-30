林佳龍：林岱樺認真問政 盼社會給予空間說明

（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北30日電）有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，外交部長林佳龍今天表示，林岱樺認真問政，希望社會給予空間向支持者說明。

林佳龍29日在臉書發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺週六造勢晚會。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

廣告 廣告

林佳龍於會前接受媒體聯訪，媒體詢問，林岱樺因捲入詐領助理費案，被高雄地檢署起訴，林佳龍發文引起關注。

林佳龍回覆，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護 。

林佳龍說，期待對認真問政、在基層深耕，且受到廣大人民支持的民意代表、7任立委，社會應該給予一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。（編輯：謝佳珍）1141030