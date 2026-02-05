林佳龍：歐洲推動再工業化 台灣可成最值得信賴夥伴

（中央社記者楊堯茹台北5日電）歐洲7國國會議員團訪台，外交部長林佳龍4日接見時表示，感謝歐洲友人對台堅定支持及情誼，台灣可成為歐洲推動「再工業化」最值得信賴的夥伴，協助建構更具韌性的非紅供應鏈。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於4日接見立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）所率中北歐國家國會議員訪問團，雙方就台歐安全議題以及深化台歐經貿、科技及文化等相關領域合作交換意見。

林佳龍表示，自2025年9月起已三度訪問歐洲，見證台歐關係持續成長茁壯，感謝歐洲各國國會友人對台灣的堅定支持及友好情誼。台灣可成為歐洲推動「再工業化」最值得信賴的夥伴，發揮在AI及半導體的競爭力，協助歐洲建構更具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍也分享，去年10月提出的「國際海底電纜風險管理倡議」，盼與包括歐洲在內的全球民主夥伴共同建立海纜等關鍵基礎設施的安全及韌性。

帕維里奧尼斯等來自歐洲7國的國會議員表示，他們均來自歐洲民主前沿國家，深刻瞭解台歐安全緊密相連，以及民主國家團結的重要性，支持台灣政府提升國防預算，以持續守護台灣和平的政策。

外交部政務次長吳志中另於3日午宴歡迎訪團並感謝歐洲對台支持，強調台歐安全緊密相連，台海和平穩定對於全球安全及繁榮至關重要，呼籲歐洲各國正視威權國家合流現實，共同團結捍衛民主價值。

訪團於午宴上期許，台歐未來持續深化在國防及科技領域的合作。烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）並以親身經歷，呼籲台灣應時刻對中國保持高度警惕，切勿相信威權政府的虛假承諾。（編輯：蘇龍麒）1150205