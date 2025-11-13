林佳龍：歐洲若想再起 台灣是有利無害最佳夥伴

關於台灣與歐洲關係的持續深化，外交部長林佳龍今天(13日)在「POP撞新聞」專訪中表示，區域情勢的改變，促使歐洲注意到台海和平穩定與歐洲民主發展密切相關，因此願與台灣進一步交流合作，且台灣科技產業的實力以及沒有「後門」的產品，都讓台灣成為歐洲想要「再工業化」或「再武裝」時真正有利無害的最佳夥伴。

副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在歐洲議會舉行的年會並發表演講、前總統蔡英文在德國出席「柏林自由會議」，而外交部長林佳龍今年則已3度訪問歐洲國家，台灣與歐洲關係明顯正在提升。

林佳龍在接受廣播節目專訪後受訪表示，俄烏戰爭發生後，中國在背後撐腰俄羅斯，歐洲注意到台海和平穩定與歐洲民主發展密切相關，尤其9月3日北京閱兵時看到中、俄、朝三國領袖站在一起，意圖擴張勢力範圍，民主國家當然要進一步交流合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，林佳龍說：『(原音)所以台灣問題或台海問題已經不是只是兩岸議題，是個全球性議題。我也看到更多國家軍艦行駛自由航行權經過台灣海峽，G7高峰會或外長會議每次通過聲明，最近都會把台海和平穩定列為共同聲明，這就代表台灣並不孤單。』

林佳龍在專訪時也指出，台、歐之間不只有「抗中」的價值外交，還有互利互惠的經濟外交，台灣在半導體、AI、伺服器等領域的強項都促使台灣成為不可或缺的夥伴，更重要的是「可信賴的夥伴」，林佳龍說：『(原音)台灣是可以讓很多的科技變成產品，尤其台灣是信賴的夥伴，為什麼？因為你用中國的產品會有安全問題、會有後門、會有大數據被他控制，我們台灣就是有利無害的最佳夥伴，所以這個時候，我們的製造力會成為歐洲要再起、「再工業化」或「再武裝」的最佳夥伴。』

另外，關於台灣民主基金會「資助」IPAC等說法，林佳龍在專訪與受訪時都重申IPAC是個公益組織，接受募款且財務公開，且這個跨國議會組織「不是任何人可以控制」，外界的誇大說法實在太過離譜，必須予以澄清。