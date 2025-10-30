林佳龍：歷經不同政府世代 美國始終堅定支持台灣
「美國以色列公共事務委員會」(American Israel Public Affairs Committee，AIPAC)日前首度組團來台訪問，外交部長林佳龍今天(30日)在社群平台發文說明他與訪團交流互動的情形。林佳龍表示，美國是台灣主要安全與貿易夥伴，歷經不同政府世代，「始終堅定支持台灣」，而以色列則是台灣極具潛力的新興夥伴，擁有卓越人才與創新動能，台、以也在醫療與社會關懷等領域推動多項實質合作計畫，未來合作潛力無限。
林佳龍指出，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起，面對極權勢力跨區域合作帶來的威脅，全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。
林佳龍表示，台灣位處第一島鏈樞紐，扮演自由航行與全球供應鏈安全的重要角色，每天有全球5成商船通過台灣海峽，超過9成高階晶片也在台灣製造，台灣並以科技實力、民主韌性影響著印太地區的和平與穩定。
林佳龍期盼台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作，攜手推動印太及全球的和平、穩定與繁榮。
