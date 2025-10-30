林佳龍：沒有啟動要調整駐美代表俞大㵢程序

外交部長林佳龍在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於台灣駐美代表俞大㵢，CNN報導可能異動，不過，外交部長林佳龍今(30)日在立法院外交及國防委員會備詢時明確表示，「 我們並沒有啟動任何要調整程序」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外長林佳龍就APEC、川習會等事務報告並備詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時表示，目前開會時，「川習會」已經開始。她也要確認一些訊息，包括要召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具有政治手腕的外交官。

林佳龍則說，「委員提到的駐美的人事，我們並沒有啟動任何要調整程序，目前因為就美處的功能也發揮的很好，（徐：所以我們目前並沒有打算要召回俞大㵢）目前沒有」。

