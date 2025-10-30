林佳龍：沒有要召回駐美代表 未啟動人事調整程序

（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北30日電）川習會登場，美媒報導，台灣擔憂美國支持動搖，考慮召回駐美代表俞大㵢。外交部長林佳龍今天說，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，並沒有啟動任何調整駐美代表的程序，沒有要召回俞大㵢。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議的任務及目標」，及邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」。

國民黨立委徐巧芯表示，美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣正積極重新評估如何讓美國總統川普站在自己一方。其中一個方案是考慮召回俞大㵢，改派具政治經驗的外交官。

林佳龍答詢時重申，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，也很順利進行，包括APEC、川習會等。外交部並沒有啟動任何調整駐美代表的程序。

徐巧芯追問，所以沒有要召回俞大㵢。林佳龍表示，「沒有要召回」。

此外，藍綠立委關切，川普（Donald Trump）在川習會前表示「台灣就是台灣」，外交部解讀為何。

林佳龍表示，川習會是否涉及台灣議題，「應密切關心，但不必過度擔心」。中國國家主席習近平要談什麼是他的事，美國政策明確且一致，不斷向台灣說明，「我們對台美關係有信心」。雙邊關係穩定，可以共同應處來自中國壓力。

林佳龍進一步說明，美中關係與美台關係可以分開，不必掛鉤。如果今天習近平提了台灣議題，川普回應不如預期，「那習近平是不是很沒面子」，習近平應有判斷。

民進黨立委林楚茵和沈伯洋詢問，明年APEC領袖會議由中國主辦，中方恐先發制將台灣出席官員代表為懲戒名單，或立案調查等長臂管轄、無限延伸，讓台灣在國際活動消失。

林佳龍表示，中方去年在秘魯申辦APEC領袖會議，成員國要求中國公開承諾確保台灣出席人員安全、平等參與權利。中國長年在APEC場合矮化台灣，台灣代表團今年赴韓一度傳出不是由部長層級接機，經與韓方溝通是由資深官員會議主席接機。

林佳龍強調，今年在韓國慶州經驗是奠定在APEC正常規範下，明年中國是否矮化台灣、出小動作，台灣都必須做好因應與準備。

陸委會副主委沈有忠回覆，中方以無理、不文明的方式打壓台灣參與國際活動，政府將持續提醒中方，兩岸交流將受到不健康氣氛影響而無法進行。陸委會會不斷進行風險提醒，這對中國舉辦的活動也不是好的包裝。

民進黨立委陳俊宇問及APEC經濟領袖會議已排定的雙邊會談。林佳龍回覆，已經與一些國家討論、安排，但涉及各方考量，會談後向外界報告，會場上也有非正式面談，皆在溝通當中。至於是否安排與日本首相高市早苗會談，林佳龍說，「安排中」。（編輯：萬淑彰）1141030