林佳龍、溫朗東被傳「曉以大義」林岱樺嘆：經不起再一次的撕裂

外長林佳龍日前公開在臉書力挺積極參選高雄市長的立委林岱樺，沒想到後續傳出有「高層」向林佳龍傳話，希望政務官不要介入初選，對此傳言，林岱樺表示，她尊重黨的一個機制，黨的這個任何對於在初選的規劃，以及這後續相關的一個進程，岱樺都一定是會遵守。岱樺可以接受任何的檢驗，但是請大家不要傷害岱樺的朋友，我們其實都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次的被切割。

不過關於政務官被「上面」告知不要介入初選一事，林岱樺表示，初應回歸到一個正向理性，她會用理念、政見、行動來證明自己是最適合的高雄市長的參選人，其實在這場選舉當中，她主打大改革，什麼叫做大改革？以民為主，市民最大，還是要回歸人民的民生、經濟、教育、社福。這個才是他她這場初選的主軸

此外，關於網軍攻擊部分，林岱樺則說已依循平台的機制，團隊收集了一些相關的事證，也向社群平台也去申訴，因此就回歸讓平台自己去處理。

林岱樺強調，自己是一個公眾人物，什麼都是要受大眾的檢驗，在司法的部分她會努力的的配合司法的調查，在民眾的部分，自己當然也有責任跟義務向人民說清楚。

