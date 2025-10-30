林佳龍、王義川挺林岱樺 高雄綠營憂競爭激烈：恐重演「2018慘案」

外交部長林佳龍、立委王義川29日晚間突然在網路社群發文，表態支持同屬正國會派系系統的立委林岱樺參選，對此，有在地綠營人士擔憂，各派系陸續表態力挺特定對象，未來競爭恐會日漸激烈，導致「2018慘案」重演。（本報資料照片）

2026民進黨高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍、立委王義川29日晚間突然在網路社群發文，表態支持同屬正國會派系系統的立委林岱樺參選，對此，有在地綠營人士擔憂，各派系陸續表態力挺特定對象，未來競爭恐會日漸激烈，甚至不小心會擦槍走火，導致黨內無法完成整合，重演「2018慘案」。當年由韓國瑜當選高雄市長。

林岱樺身陷詐領助理費貪汙風波，日前才前往高雄地方法院開庭，未料，林佳龍、王義川等人於29日晚間無預警在網路社群發文，公開表態支持林岱樺爭取高雄市長初選提名，並號召群眾參加林岱樺在11月1日舉辦的大型造勢活動，此事引發各界關注與討論。

有綠營人士擔憂，先前各選將都維持表面和諧的良性競爭模式在打選戰，但自從民進黨正式公布初選期程後，就有慢慢嗅到一些煙硝味，也陸續有人開始選邊站，尤其現階段已經進入初選衝刺期，就怕後面派系競爭逐漸激烈，會出現擦槍走火的情況發生，這大家都不樂見。

該綠營人士表示，面對國民黨強敵立委柯志恩幾乎已經定於一尊在高雄跑透透，綠營的4位選將實在沒有再度分裂的本錢，希望大家競爭要各自拿捏分寸，不要跨越惡言相向這條底線，否則一但場面失控，初選後整合不易，恐重演「2018慘案」（韓國瑜當選高雄市長）。

不過，也有人認為，林岱樺本就隸屬正國會系統，同派系的成員表態支持並不意外，就如同新潮流派系成員會選擇支持賴瑞隆或許智傑一樣，這就是一般的良性競爭，以目前的狀況來看，大家都是君子之爭，不會過於擔心有分裂情形發生，相信最終綠營會團結贏得勝選。

