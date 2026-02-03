林佳龍：矽盛世宣言展現台美「共生夥伴關係」、EPPD落實賴清德民主供應鏈倡議

外交部長林佳龍出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）落幕，雙邊並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，該聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership），且EPPD所帶來的成果也逐步落實總統賴清德所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

賴清德今上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

林佳龍致詞表示，台灣外交戰略與美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」，這個字眼也是美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）特別強調的。他說，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈

林佳龍指出，美國政府去年7月經過半年諮商，提出「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），我方高度重視，並擘劃因應美方三大支柱的政策內容，包含AI創新、基礎建設及國際合作。他說，我方與美國國務院接續在去年所召開的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，也設定此次EPPD在關稅談判後，就供應鏈擴張進一步建立更緊密的合作關係。

林佳龍表示，這次這次EPPD最重要的成果就是台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序。他說，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership），且EPPD所帶來的成果也是逐步落實總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

針對後續的工作方向，林佳龍指出，台灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。他說，台美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助我國供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

經濟部長龔明鑫出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。 圖：高逸帆／攝

媒體詢問，台美對於AI供應鏈安全、關鍵礦物及無人機合作的具體強化措施？龔明鑫回應，台灣在AI供應鏈生態體系中，最強的部份是半導體與伺服器。他說，未來台美主導的「矽盛世宣言」運作，台灣政府與廠商將扮演關鍵角色，後續已組成工作小組進行相關計畫。

林佳龍則說，美國高度重視AI供應鏈合作，並聚焦「人工智慧行動方案」，在國際合作上，台美後續將對於共同標準、認證，以及AI晶片、模型與應用進行結合。

至於關鍵礦物方面，龔明鑫指出，台美合作分為兩部分，第一，跨國性的儲備合作，是在「矽盛世」機制下運作；第二，台美根據一些關鍵礦物的合作，美方希望將工研院產線擴大的經驗複製至其他國家，並共同協助台灣獲得礦源保障。

針對無人機供應鏈，龔明鑫則說，台灣正與美方「Blue UAS」和國際無人系統載具協會（AUVSI）共同合作，Blue UAS認證可望同步進行。他也說，雙方就機器人技術合作進行討論，目標是鎖定第三國，進一步結合無人機與機器人技術。

林佳龍表示，此次EPPD已經實質連結相關體系，如同海柏格所言，由於合作機制已相當成熟，「所以我們會希望走快一點，可以產生示範的效果」，讓其他國家在AI、無人機及關鍵礦物的合作上能有所依據。

