林佳龍：臺美簽署矽盛世宣言 展現共生夥伴關係

記者吳典叡／臺北報導

總統府今（3）日召開「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外交部長林佳龍指出，EPPD最重要的成果，就是臺美簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」；這份聯合聲明凸顯臺灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現臺美之間緊密的「共生夥伴關係」。

林佳龍說，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈。因此，美國政府去年7月提出「人工智慧行動方案」。

廣告 廣告

林佳龍表示，臺美雙方在這次EPPD就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部也在會中提出臺美雙方在拉美等友邦及菲律賓等第三國的具體合作方向與規劃，獲得美方正面回應。

林佳龍認為，這次最重要的成果就是臺美簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，臺灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序，這份聲明凸顯臺灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現臺美之間緊密的「共生夥伴關係」。

林佳龍進一步表示，臺灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。臺美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助臺灣供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

林佳龍強調，外交部將持續與美國政府保持緊密溝通與協調，以「臺灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的臺美合作，並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「臺美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化臺美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，壯大臺灣產業的國際影響力。

外交部長林佳龍指出，EPPD最重要的成果，就是臺美簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」。（記者吳典叡攝）