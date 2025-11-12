林佳龍：與吳釗燮分工合作愉快 都是政府團隊

（中央社記者楊堯茹台北12日電）國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的關係引發討論。林佳龍於網路節目專訪表示，兩人就是分工合作做好各自角色，「我們都是政府團隊」，並強調兩人合作相當愉快。

外交部長林佳龍日前接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，今天播出節目。主持人詢問，近來有「既生龍，何生燮」說法，林佳龍與國安會秘書長吳釗燮的目前關係如何。

林佳龍回覆，兩人就是分工合作，各自做好基於總統授權與憲政的角色，外交部做好，那國安會也會更好，反之亦然；「我們都是政府團隊」。

廣告 廣告

主持人追問，外交與國安本就是同一條線，就像副總統蕭美琴到歐洲演講，不只是外交的事，一定也是國安的事，兩人是否還是合作愉快。

林佳龍給予肯定回答，「應該相當愉快啦」，每個人的作風或角色不一樣，擔任外交部長就把角色做好，相信自己做好對國安團隊也會是很好，也希望壯大外交部、就是壯大台灣。

主持人另關切，林佳龍日前於社群媒體表態支持有意參選高雄市長的立委林岱樺，引起各界關注。

對此，林佳龍表示，「我是挺制度」，民主就是確保每一個人能為自己說話，不管是參選權或是司法案件。如果怕被罵爆，那從學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治，他當時也是少數派。

林佳龍認為，很多事情不要太陰謀化，當他人發生問題時也不要以人廢言、以言廢人，台灣民主應從寬容、傾聽，進而找出彼此交集，每個人都有路可走。

林佳龍強調，對一個7屆立委、問政有口碑的立委，今天她為自己的權利奮鬥，應給她加油；起訴書有說法，現在也聽聽看她的說法。

被問及子弟兵未出面為林岱樺站台，林佳龍說，那是對當事人尊重，不適合也就不一定要到場。這倒並非代表派系，而是要講道理，不要當事情發生在別人時，每個人都丟石頭，發生在自己身上就覺得無辜。（編輯：翟思嘉）1141112