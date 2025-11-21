林佳龍：與海地、瓜地馬拉醫療合作 共築健康未來

（中央社記者吳書緯台北21日電）外交部長林佳龍昨天分別接待海地衛生暨人口部長席納勒與瓜地馬拉衛生部長巴諾雅。林佳龍表示，總統賴清德具有醫師背景，對友邦醫療建設格外重視，也是外交部推動醫療外交的最大後盾，為友邦國民擘劃更健康的未來。

林佳龍今天在臉書發文指出，席納勒（Bertrand Sinal）和巴諾雅（Joaquín Barnoya）昨天接續前來外交部拜會，他與2位部長就深化台灣、海地、瓜地馬拉醫療合作進行交流，攜手提升國民福祉。

林佳龍指出，外交部已將「智慧醫療與健康產業」納入「榮邦計畫」八大旗艦項目之一，並將從強化醫院建設、援助醫療設備、建置醫療資訊系統、培育醫衛人才及建立永續給付制度等5大面向著手，協助友邦全面提升醫療量能與品質。

林佳龍表示，此次席納勒與巴諾雅來台參加「2025台灣全球健康福祉論壇」，2位部長在會議中都有意深化雙邊醫療合作，他對此樂觀其成，並強調台灣願成為海地與瓜地馬拉的最堅強後盾，未來也將在人才培育等領域持續深化合作。

林佳龍回顧去年訪問瓜地馬拉期間，在巴諾雅陪同下前往聖胡安希奧斯（San Juan de Dios）醫院新生兒大樓視察，巴諾雅向他欣喜分享，該院目前可同時照護多達90名新生兒，已成為瓜地馬拉照護量能最完善的新生兒醫療醫院。

「每一位孩子都是天使，不分種族、膚色與信仰，都值得享有同等的醫療照護、被細心呵護」林佳龍強調，醫療外交不只是榮邦，更展現台灣對基本人權的堅持與對人性尊嚴的珍視，外交部將持續讓台灣的愛與善意在世界發光。（編輯：張均懋）1141121