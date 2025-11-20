林佳龍：請台灣人多去日本觀光 多買日本產品

日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，並要求高市收回相關言論，同時陸續祭出赴日旅遊提醒、軍艦通過大隅海峽、暫停進口水產品等反制舉措。對此，外交部長林佳龍今天(20日)在立法院答詢時，特別籲請國人透過觀光、消費等方式支持日本。

林佳龍說：『(原音)請台灣人我們能夠以行動來表示對於高市早苗首相跟她政策的支持，多到日本去觀光旅遊，現在應該是好季節；多購買日本的產品，來表示我們台、日的友好。』

林佳龍強調，台灣力挺高市早苗的印太戰略，及其對第一島鏈、東海、台海、南海的立場，且因為「問題在中國」，所以我國會與美國、日本、菲律賓合作好好地管理中國，一起努力避免擦槍走火。