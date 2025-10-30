林佳龍：貝里斯是長期夥伴 盼創電動巴士、綠能合作

（中央社記者楊堯茹台北30日電）貝里斯兩部長訪台，外交部長林佳龍午宴時表示，貝里斯與台灣是長期堅定合作夥伴，榮幸見證兩國各項合作計畫成果，期待雙方在電動巴士及綠色能源等項目開創合作契機。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍29日午宴貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及公共事業、能源暨後勤部長柴巴特（Michel Chebat，另譯：薛霸）一行2人，並代表政府表達誠摯歡迎。

廣告 廣告

林佳龍致詞表示，貝里斯與台灣是長期堅定合作夥伴，雙方秉持互惠共榮的理念，在各領域合作成果有目共睹；他在擔任交通部長及外交部長任內已4度造訪貝國，榮幸見證兩國各項合作計畫成果，期待雙方在電動巴士及綠色能源等項目開創合作契機，在「總合外交」政策下與貝國攜手推動「榮邦計畫」，共同促進國家發展及增進人民福祉。

卓巴奈轉達貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）的誠摯問候，並指出，布里仙紐日前在聯合國等國際場域為台灣強力發聲，足證兩國深厚情誼與互助精神。對於台灣開放貝國冷凍白蝦零關稅進口等實質互惠措施，他表示肯定與感謝，並期盼透過此行瞭解台灣公共運輸政策制定與執行，作為貝國未來推動相關政策的重要參考。

柴巴特表示，經由連日參訪行程，認識台灣在太陽能與電動運輸領域的高水準技術，期望更多企業廠商提供貝國學子在台實習機會，進一步深化台貝產業合作連結與人才培育。

外交部說明，林佳龍特地邀請貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、交通部常務次長林國顯、國合會秘書長黃玉霖及台灣主要電動汽車製造業者代表出席餐會，席間就台灣智慧運輸發展經驗及強化台貝兩國經貿投資等議題充分交換意見，並就未來合作方向提出多項具建設性建議。（編輯：翟思嘉）1141030