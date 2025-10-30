林佳龍「這個階段」為何該挺林岱樺？黃暐瀚揭其中緣由：一點都不驚訝

政治中心／林昀萱報導

外交部長林佳龍因表態支持同屬正國會的林岱樺爭取民進黨高雄市長初選勝出，引發民進黨內各派系不滿。（組合圖／資料照）

外交部長林佳龍在臉書公開表態，支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起議論。資深媒體人黃暐瀚透露，自己對此「一點都不驚訝」，並分析林佳龍在敏感時機力挺林岱樺的原因。

民進黨正國會派系代表、現任外交部長林佳龍，近日表態力挺民進黨立委林岱樺繼續參與高雄市長黨內初選，掀起了軒然大波，不少台派都對此提出質疑。黃暐瀚30日在臉書以「雪中送炭的帶頭大哥」破題發文，透露看到林佳龍挺林岱樺一點都不驚訝：「林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，你要先力挺同志、相信同志。」

黃暐瀚分析，之後可能會有兩個情況致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長，包括「民調不是第一」、「廉政會不予提名。（被判有罪）」，這時候民進黨需要人Hold住局面，而關鍵時刻只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」林佳龍才有辦法講得上話、才夠份量說得動人。黃暐瀚直言，林佳龍支持林岱樺是派系掌門人在「這個階段」該做的事，「至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。」

