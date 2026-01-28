林佳龍：邦誼成果應落實友邦人民生活之中

南美洲友邦巴拉圭衛生部長芭蘭(Maria Teresa Baran)應外交部邀請來台訪問，外交部長林佳龍今天(28日)在社群平台發文表示，台灣的資通訊產業與醫療水準都名列世界前茅，因此一直期待透過輸出台灣的產業優勢，攜手提升人民健康福祉，力促台、巴邦誼成果，真正落實在每位巴拉圭人民的生活之中。



「智慧醫療與健康產業」是外交部榮邦計畫的八大旗艦計畫之一，為加強與友邦巴拉圭在相關領域的合作，外交部長林佳龍邀請巴拉圭衛生部長芭蘭來台訪問。林佳龍在臉書發文表示，芭蘭此行除官方拜會外，還將走訪台大醫院、新竹生醫園區等地，親自感受醫衛產業實力，期待為雙方下一階段合作帶來更多啟發。

林佳龍指出，賴清德總統具有醫師背景，特別關心友邦人民的醫療衛生福祉，而巴拉圭目前的醫療資訊系統覆蓋率已達77%，雙方將繼續攜手努力，朝向巴國總統潘尼亞(Santiago Pena Palacios)提出的「100%覆蓋率」目標邁進。

林佳龍強調，健康是每個人最基本權利，也是全人類共同的普世價值，期許兩國持續透過醫療合作，提升巴拉圭人民的健康福祉，也讓台巴邦誼成果真正落實在每位巴國人民的生活之中。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總合外交政策理念持續積極推動榮邦計畫，同時增進兩國的情誼及人民的福祉。』

另外，林佳龍感謝芭蘭連續多年在世衛大會為台灣仗義執言，讓世界聽見台灣的心聲，而芭蘭也表示，台灣擁有巨大能量可以貢獻世界，她將永遠與台灣站在一起，持續為台灣發聲。