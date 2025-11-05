林佳龍：CNN背後有集團搞認知作戰

外傳民進黨政府外交、國安系統內鬥，面對藍委質疑，外交部長林佳龍未正面回應。圖為去年行政院聯合交接典禮，林佳龍（右）與當時卸任外交部長的吳釗燮（左）完成交接。（本報資料照片）

美媒《CNN》日前報導外交部長林佳龍9月下旬在紐約舉辦餐會，卻無美方重要賓客到場。外交部日前澄清內容有誤，林佳龍5日更在立法院直言《CNN》的錯誤報導是認知作戰，「背後有集團在搞」，他喊話「有講過的最好道歉！」朝野立委追問放話者是否暗指國安會祕書長吳釗燮？但林佳龍未正面回應。

藍委馬文君、葉元之、王鴻薇、洪孟楷及綠委陳冠廷等人昨日在立院外交國防委員會質詢時，特別關切《CNN》上述報導，近日又有外媒接連披露台灣在愛沙尼亞設駐處卡關、加拿大遲遲不與我簽署貿易協定等，外交部均表示內容有誤，但在國內媒體轉載後，已形成「出口轉內銷」的攻擊手法。馬文君直言，多起外媒報導令人憂心，「似乎有人刻意洩漏消息、打擊外交部士氣，甚至攻擊林佳龍」，這些事件究竟是內部鬥爭，或川習會後，美方態度有變化、刻意釋放訊息?

廣告 廣告

林佳龍強調，《CNN》報導是錯假訊息，「可能有認知作戰的成分」，外交部除了回應、澄清，也追蹤資訊流，「有適當掌握外媒的消息來源管道、甚至遊說團體」。馬文君續問「會不會再發生？背後操作消息的是誰？是我們內部的人員嗎？」林佳龍回答，「我們要假設還會再發生，並妥善因應」。但誰在背後操作，林始終不願正面答覆。

馬文君說，外交部面對放話與假訊息，不能僅止於反駁，若已確切掌握外媒的資訊來源，應適時公布，避免有心人士不斷放話影響我國外交推動。

葉元之更直接詢問林佳龍，「有沒有可能是國安會對《CNN》放話，因為我們發現你好像跟吳釗燮不合嘛！」林未回答，僅強調《CNN》連查證都沒有做。

民進黨立委陳冠廷同樣關切此事，他先肯定林佳龍在紐約的餐會是美台斷交後，外長首次參與聯合國大會周邊活動，是某種程度的外交突破，「在陽光底下沒什麼可以被掩蓋，若有內部人士做這些詆毀外交的事，遲早都會被發現。」林佳龍答詢時說，相關報導沒有查證，卻被國內政黨從黨主席到文傳會負責人拿來批判台灣外交，「有講過的最好能夠道歉啦！」

王鴻薇則批評林佳龍是「戰龍」，在國會殿堂指涉美國主流媒體《CNN》配合搞認知作戰，明顯失言。

林佳龍強調，他沒有指責《CNN》在配合搞認知作戰的意思，他是說背後應有一個「認知作戰的集團」，而《CNN》記者未經查證就報導，希望當事方能澄清錯誤的報導。

對於在野立委昨日在外交國防委員會熱議的話題，總統府不回應。