林佳龍：NSS明確台灣戰略重要性

美國近日公布《國家安全戰略》（NSS），外交部長林佳龍6日表示，美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性；國防部長顧立雄則強調，美國要積極推動印太區域周邊國家協同產生一個有效的集體嚇阻。

總統府發言人郭雅慧表示，美方這次公布的國家安全戰略，整個戰略核心最重要的目標，就是要能夠防止中國對台灣動武，「台灣沒事印太就沒事」。其中有四個關鍵訊息，第一清楚地點名中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二強調「和平靠實力」，不是靠喊口號，重要是強化自我防衛能力；第三，日本、南韓、台灣及整個印太都要共同強化國防，也要共同負擔責任；第四是整個戰略核心最重要的目標，就是防止中國對台灣動武。

顧立雄指出，該戰略可以很清楚的知道，印太區域和平穩定是美國的最大的核心利益，所以美國認為要協同嚇阻，避免再有任何片面危害這個區域和平穩定現狀的基本核心價值，作為美國最優先考量的事項。

顧力雄說，台灣也要強化自我防衛的能力跟決心，台灣站在整個第一島鏈的前緣，沒有什麼比強化自我防衛能力更重要。一起形成集體協同嚇阻，避免任何台海甚至整個印太區域的和平穩定有任何的改變，是現在所有民主價值同盟的國家最首要的一項工作。

外交部指出，報告另強調美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，並投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取台灣的能力，及避免出現不利防衛台灣的軍事失衡態勢。