林佳龍2026出戰桃園？王義川：不可能 4可能人選出爐

記者許芷瑄、江文賢、張昱傑／桃園報導

2026年桃園市長選舉，民進黨希望奪回失土，不過派誰來選仍是未知數。國民黨議員林政賢在質詢市長張善政時，就稱聽到傳言，民進黨可能派出外交部長林佳龍。對此，張善政引用美國前總統雷根競選連任時說，「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」展現自信。不過和林佳龍同屬正國會的立委王義川，強調沒聽過也不可能。

國民黨議員林政賢質詢張善政。

桃園市長張善政：「我從來沒說過我只做一任，我想只要市民支持的話，當然是要爭取第二任。」

廣告 廣告

聽到自家議員問是不是不連任，桃園市長張善政似乎有些啼笑皆非，而自家議員再拋出2026的對手可能是他！

國民黨桃園市議員林政賢：「也有人在謠傳，我們比較大咖的，民進黨正國會的龍頭林佳龍，他代表民進黨，市長怎麼看？」

張善政與林佳龍經歷比較。

桃園市長張善政：「雷根總統在競選連任的時候，有人問到他的年紀，他說我不會因我的對手年紀輕，沒有經驗而來攻擊他。」

71歲的張善政展現自信，只是桃園畢竟也是2026重中之重，傳出綠營要空降外交部長、正國會掌門人林佳龍，派系要角王義川直言沒可能。

民進黨立委王義川。

民進黨立委王義川：「這我第一次聽到，我告訴各位不可能，有些議員在問政也要想一下可能性。」

畢竟自己就在桃園深耕，也是外界點名出征的熱門人選之一；另外總統府副秘何志偉也有民代掛上看板相挺，至於高知名度的王世堅和蔡其昌，也被外界視為奇兵，或許有機會一搏。

桃園市長可能人選。

民進黨桃園市議員魏筠：「我們桃園市民其實期待是一個可以凸顯桃園特色、促進產業發展、整合資源的一位大有為的市長，如果有消息我們再來拭目以待。」

民進黨2026桃園市長選戰，面對張善政的執政優勢，要如爭取勝選？徵召拍板前，傳言滿天飛。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風讓基隆多處積淹水卻沒放假！議長喊跟雙北脫鉤：別綁一起

桃園這局贏了！網讚「1關鍵」輾壓咕嚕咕嚕北北基：張善政帥過一波

桃園脫鉤北北基放假！黃瓊慧「高度肯定」喊話張善政：請市長每次都這樣

張善政被嚇到桃園單獨放颱風假？王瑞德：王義川比鳳凰颱風威脅更大

