林來瘋最終章！周杰倫真的來了 見證林書豪「高掛7號球衣」引退

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

永遠的「林來瘋」正式寫下句點。林書豪今（28日）在新北國王主場舉行7號球衣引退儀式，最大驚喜莫過於好友、歌壇天王周杰倫壓軸現身，瞬間引爆全場氣氛。周杰倫不僅以神秘嘉賓身分登台，還臨時客串主持人，與林書豪一來一往鬥嘴互動，笑聲不斷，成為整場典禮最難忘畫面。

神秘嘉賓周杰倫現身，見證林書豪引退。（圖／新北國王臉書）

球衣引退儀式在國王逆轉擊敗海神後展開，開場由瘦子E.SO、吳建豪熱唱助陣，隨後林書豪的父母、哥哥、弟弟與國王全隊成員依序登台，見證這個重要時刻。場面溫馨感人，也象徵林書豪在台灣職籃的重要地位。

除了現場嘉賓，籃壇與演藝圈好友也透過影片送上祝福，包括周杰倫、姚明、鄧紫棋，以及林志傑、陳盈駿、賀博、盧峻翔、高錦瑋等人；NBA方面，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）與多位昔日戰友同樣錄影致意，回顧林書豪橫跨NBA與亞洲職籃的傳奇旅程。

致詞時，林書豪感性點名隊友、家人與妻子，也不忘感謝信仰一路帶來的力量。最終，在周杰倫陪伴下，兩人一同倒數，7號球衣緩緩升起，正式高掛新莊體育館，為林書豪的籃球生涯畫下溫暖又熱血的句點。

