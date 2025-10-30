林依婷：補償北外環加速工程

議員林依婷建議北外環爭議應有適當的公益容積率回饋。

議員林依婷指民進黨在台南長期施政，受到民眾肯定，然若溝通不力或無法為民服務，反遭民眾痛批。她以北外環為例，良政卻遭北區居民抗議，建議「有犧牲就應有獎勵」，應研擬合理合法的補償方式，透過跨局處協調並儘速發包，讓工程加速進行。

林依婷以台中和台南市同為「住四」的容積率、見蔽率為例，兩者相差甚大，指都發局放寬只要相鄰大馬路、繳納回饋金，即可放寬容積，因而有十四條馬路放寬，她指台南市容積率偏低，適度放寬，可帶動城市發展，都發局回應可考慮，但應以通案會較正面。

林依婷以北外環工程目前遭北區民眾抗議為例，認為應研擬合理合法補償方式，透過跨局處協調，提高容積率，讓民眾日後重建或未來遷移時，更利脫手。市長黃偉哲回應，北外環附近民眾心聲有聽到，市府不會一意孤行，有誠意探討，符合公益性可以考慮。