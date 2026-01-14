林依晨三招讓小孩不爭寵！得意曝成果：他們之間只有愛

林依晨出席遊戲代言活動。（圖／林俐瑄攝）

林依晨今（14日）出席遊戲代言活動，去年六月剛迎來第二胎的她，坦言目前生活是「育兒模式」，雖然睡不飽，好在化妝能遮住黑眼圈，言談中滿是晉升二寶媽的喜悅。

談起家中的一對寶貝，林依晨笑說半歲大的兒子是「天使寶寶」，僅需三分鐘就能入睡。不過，女兒的睡相則讓她有些頭大，「女兒比較多夢，睡相是360度旋轉，那個踹人的技巧跟我小時候差不多，力氣很大！」

為了平衡女兒的心情，林依晨在懷孕初期就開始「沙盤推演」，降低二寶出生對女兒的衝擊。她不僅準備了「弟弟送給姊姊」的禮物，更叮嚀家人：「稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊。」目前兒子由保母照顧，女兒則跟著她睡，讓女兒感受到弟弟到來的各種好處，她得意表示：「所以姊姊對弟弟只有愛！」

自嘲受「一孕傻三年」影響，林依晨坦言，生完二胎後確實有感「記憶力衰退」，以前背台詞毫不費力，現在出席記者會前都得盯著講稿。但對於即將到來的舞台劇巡演，她則信心十足，「那部劇我看了很多版本，內容已經內化成長期記憶，這部分不擔心。」

去年底她去大陸拍電影五週，為此，她特別製作了「倒數月曆」，讓女兒明確知道何時能見到媽媽。談到女兒的分離焦慮，她心疼地說：「她偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

至於即將到來的農曆新年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。被問到是否會與剛升格人母的許瑋甯分享媽媽經？她致上祝福，並表示身邊親友孩子多，大家都會互相交流育兒心得。

