林依晨封存祕密演到「無壓狀態」 《深度安靜》成演藝生涯挑戰

林依晨（前）片中深愛著張孝全，卻選擇將心中祕密封存。（風起娛樂提供）

電影《深度安靜》由沈可尚執導，官方社群宣布將連續3日推出「三色角色預告」，分別聚焦張孝全、林依晨、金士傑3位實力派演員的精湛演出。7日率先曝光的「依庭篇」，以林依晨的低迴獨白貫穿影像，情緒隨畫面逐步堆疊，最後浮現電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」，直指角色難以言說的沉重心境，為故事留下伏筆。

林依晨在片中飾演「依庭」，深愛著丈夫，卻選擇將心中祕密緊緊封存，成為她演藝生涯中極具壓力的1次演出，她坦言：「當時看完劇本我是沈默的，也非常沈重。」然而，能與張孝全、金士傑同台飆戲，讓她充滿期待，每當3人同場演出時，壓力反而大到進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能抱好自己的角色設定，跟著當下情緒前進。」

金士傑（左）與張孝全的關係是全片關鍵。（風起娛樂提供）

《深度安靜》顛覆傳統預告方式，3支預告以白色、黑色、紅色為視覺設計，象徵角色各自暗藏的心理狀態與情感面向，林依晨飾演的依庭代表「白色」，呼應她外表的平靜與無害，看似純淨的愛，背後卻隱藏著難以言說的痛苦與祕密。

張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，身處表面美滿的婚姻，卻逐漸陷入陌生感與層層謎團，是1個高度高壓的角色，他所代表的「黑色」，象徵角色內心的困惑與痛苦，也映射他在這段關係中的壓抑與孤寂。

金士傑詮釋中風的老父親「柯教授」，角色游走在真實病徵與刻意裝傻之間，表演層次細膩而精準，他表示這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的，有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每個小細節都必須小心執行。」角色預告以「紅色」呈現，象徵柯教授的危險與不可預測性，也暗示他將是推動劇情、牽動人物關係的關鍵角色。

