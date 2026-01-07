林依晨封存祕密「無時無刻都在角力」 張孝全吐獨上戰場心境

林依晨（左）在《深度安靜》中深愛著張孝全。風起娛樂提供



林依晨、張孝全、金士傑主演的電影《深度安靜》今（1╱7）曝光「依庭篇」預告，她片中深愛著丈夫，卻選擇將心中祕密緊緊封存，坦言：「當時看完劇本我是沉默的，也非常沉重。」然而，能與2人同台飆戲，讓她充滿期待，「他們都是我非常想要合作的演員，在拍攝現場，我們就像無時無刻都在角力一樣，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方」。

《深度安靜》顛覆傳統預告方式， 3支預告以白色、黑色、紅色為視覺設計，林依晨的低迴獨白貫穿影像，情緒隨畫面逐步堆疊，最後浮現電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」，直指角色難以言說的沉重心境，也為故事留下耐人尋味的伏筆。

談到與張孝全、金士傑合作，林依晨形容，每當3人同場演出時，壓力反而大到進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能抱好自己的角色設定，跟著當下情緒前進」。

張孝全（左）在《深度安靜》中與丈人金士傑的對手戲張力十足。風起娛樂提供

張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，他透露每次現場喊完「Action」，就像獨自走上戰場，「但非常幸運的是，拍攝現場無論是導演、攝影、美術、場景，還是對手演員，所有人都在幫助我進入角色，這是我覺得非常幸福的事情」。林依晨也讚賞地說：「孝全的表演細節非常動人，而且他很願意給對手演員球，也會確實接住對方的球，讓我在表演上很有安全感，也因此產生了許多意想不到的驚喜。」

金士傑詮釋中風的老父親「柯教授」，游走在真實病徵與刻意裝傻之間，他表示這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的，有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每個小細節都必須小心執行」。《深度安靜》3月20日上映。

