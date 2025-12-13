林依晨師妹大變身！ 狠下心剪掉13年長髮 新造型全網驚艷：像廣瀨鈴

〔記者李紹綾／台北報導〕袁漠遙是林依晨的同門師妹，今年以GL影集《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘60最具潛力新人獎。近來為了新作《終點起》，剪掉留了13年的長髮。擁有「十頭身比例」的她，剪去20公分長髮後，臉型顯得更加小巧，五官也更精緻立體。近日她在社群公開短髮造型，照片一曝光，粉絲立刻留言：「太適合了」、「有點像廣瀨鈴」，也讓她成為近年最值得期待的新生代女演員之一。

袁漠遙過去多以俐落長髮亮相，這次為了新作品剪去長髮，談到當下心情，她笑說自己其實在發抖，「是因為太緊張了」。她透露，剪掉留了13年的長髮並不會心痛，反而很期待見到新的自己。「遙」身一變短髮後，劇組給予的大力稱讚，讓她瞬間卸下緊張感，她分享：「大家給短髮的我滿滿的情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

袁漠遙從國小以來幾乎都維持長髮，她坦言長髮對自己有特殊意義，「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，髮絲隨風飄動的樣子」，不過剪短頭髮後，她也觀察到一個有趣的變化：「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但我也還是很喜歡長髮的樣子。」

袁漠遙笑說，長髮其實很難整理：「我有自然捲，所以整理起來很災難，我都懶得吹頭髮。」被問到短髮是否讓外型更顯銳利或清純，她則認為：「我本來就滿多變的，也有很豐富的情緒，一一對應在不同的人、不同事件上。」

至於親友的反應，袁漠遙表示：「家人還沒看到。」但身邊朋友第一眼見到她的新造型，全都驚呼她變得更陽光、更減齡，甚至有人形容她彷彿成了日系美少女，她幽默笑說：「是日系美男子吧！開玩笑的啦！」但也坦言整體感覺確實親和許多，「好像更明亮了一點」，全新樣貌獲得一面倒好評。

以嶄新姿態亮相的袁漠遙，近期試鏡邀約也持續湧入，製作人更稱她是「寶藏女孩」。她將持續投入接下來的作品，讓粉絲更加期待她未來的每一步發展。

