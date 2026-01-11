「林依晨師妹」美成這樣！混血女星氣場爆發 遭狂讚：根本水原希子

記者宋亭誼／台北報導

林依晨（中）率領師弟妹（左起）牧森、袁漠遙、林奕嵐、孫麥傑一同拍攝年曆。（圖／周子娛樂提供）

林依晨近年在演藝作品上持續突破，她主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，更即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》。另一方面，她所屬經紀公司周子娛樂年曆邁入第14年，今年林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同登場，展現俐落且層次豐富的個人特色。

林依晨入圍電影《深度安靜》金馬獎最佳女主角。（圖／周子娛樂提供）

林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同，今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。她也藉此向一路支持周子娛樂的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，她展現高級又時尚的氣場，被攝影師讚「好像水原希子！」她也分享自己的新年小目標是「嘗試製作酸麵包」，她認為這是關於耐心與生活節奏的練習；接下來在新作《郵票與舒芙蕾》中，林奕嵐則飾演踏上復仇之路的少女。

林奕嵐入選DAZED ASIA 100亞洲百大影響力人物 。（圖／周子娛樂提供）

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，他以蘿蔔糕形容自己，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在，他也期待未來嘗試更多不同類型的作品，包括文藝片、動作片、傳記片，甚至更具層次的反派角色。

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎，演藝事業快速起步。（圖／周子娛樂提供）

潛力新星袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人。近期她為新作品大膽剪掉20公分長髮，熱愛騎馬的她表示，剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活，最後，她也以「馬」字送上新年祝福：「祝大家新的一年，馬上有錢、馬上不累、馬上睡到自然醒！」

袁漠遙為戲大膽剪掉20公分長髮。（圖／周子娛樂提供）

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑，拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。孫麥傑前些時間才結束影集拍攝，讓他對表演更有興趣，近期也學習發聲精進表演實力，他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」

「面殺微笑暖男」孫麥傑，謙遜大方受業界讚賞。（圖／周子娛樂提供）

