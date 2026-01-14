林依晨心疼3歲女兒太堅強！外出工作視訊不哭讓她不捨 曝用倒數月曆安撫孩子

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

女星林依晨今（14）日以代言人身分出席手遊品牌記者會。而她也分享了近況提到，自己去年底拍完一部電影，12月31日那天剛好趕得回來去看了蔡依林演唱會，之後就繼續回到了育兒迴圈裡。接著她也提到，3歲的女兒睡相和自己小時候一樣不是很好，踹人的力道很大，甚至會睡到360度旋轉，但小兒子就相對來說容易哄睡，更直說：「小的（兒子）是天使。」

林依晨今（14）日以代言人身分出席手遊品牌記者會。（圖／黃鈺晴攝）

林依晨透露，大女兒即將要去上學了，但可能是因為小時候就曾送他去托嬰中心，加上雙子座的關係，「真的滿親人的，一見人就笑。」至於女兒當姊姊後有什麼感覺，她則表示，其實在離開月子中心之前，就已經跟女兒沙盤推演過，「把所有情況、衝擊降到最低。」而自己有以弟弟的名義送禮物給女兒，也和家人說稱讚弟弟前要先稱讚她，且弟弟回家後會與保母睡，女兒則會和自己睡，以上種種對女兒而言利大於弊，「所以姊姊對弟弟只有愛！」

由於前一陣子林依晨離開台灣拍攝電影，她也分享自己會做一個倒數的月曆給孩子，上面會標註自己拍攝跟回家的日期，讓孩子心裡有個底，「我覺得對小朋友來說比較不會這麼恐慌。」而在外拍攝期間她也會與女兒視訊，雖然女兒不會哭，但對方堅強的一面反而讓她滿心疼的，「但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

此外，農曆新年即將到來，今年要在哪裡過年，林依晨則表示沒有限制，可能會去辦訪久違未見的親戚，至於老公也回返台一起過年。而去年好友許瑋甯也生下兒子，被問到有沒有給些育兒建議，她也透露，多多少少有，有時候有會分享一些小撇步，至於有沒有看過許瑋甯的兒子，她則坦言，因為之前都在不在台灣，之後才會約見面。







