林依晨心疼4歲女兒沒哭！聰明育兒「倒數月曆」降低分離焦慮

升格二寶媽，林依晨分享育兒心法。（林奕如攝）

林依晨14日出席《RO仙境傳說：世界之旅》記者會，氣色紅潤的她，透露去年底剛完成電影拍攝，之後將演出舞台劇。她去年6月才產下二胎兒子，火速復工閒不下來，她分享一邊工作、一邊育兒，感覺很像出道時「學生藝人」一樣，同時兼顧2種身分，是彼此的避風港跟充電站，反而對雙邊都很好。

她受訪當二寶媽，自嘲「一孕傻三年」，現在背台詞與記內容比以往吃力，上台前必須反覆讀稿加強記憶，不過舞台劇之前就看過很多版本，所以台詞不是問題。談起家中的一對寶貝，她笑說兒子是「天使寶寶」，3分鐘就能入睡，不過4歲大女兒睡相讓她有些頭大，「女兒比較多夢，睡相是360度旋轉，那個踹人的技巧跟我小時候差不多。」

林依晨聰明媽媽育兒有一套，在懷孕初期時，為了平衡大女兒的心情，不僅準備「弟弟送給姊姊」禮物，更叮嚀家人稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊，因此大女兒不但沒吃醋，反而對弟弟愛意更多。

林依晨14日出席《RO仙境傳說：世界之旅》記者會。（林奕如攝）

此外，她去年底到大陸拍戲，事先準備好「倒數月曆」，降低孩子的分離焦慮，中途因為金馬返台，同時也安排孩子探班，雖是如此，還是有3周無法見面，視訊時女兒沒哭，她心疼說：「她偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

即將到來的農曆新年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。而好友許瑋甯去年生下一子，她有送上祝福，笑說：「多多少少都會交流育兒心得。」

