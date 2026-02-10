林依晨拍戲險釀意外！僅靠繩索拉著「折到脖子」 昔日驚險內幕曝光

記者王培驊／台北報導

《隧道大逃殺》主演群莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰、儲稼逸等人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、梁以辰等人一同出席。談及本次大量運用AI與虛擬攝影棚技術，錢人豪直言，AI已能取代許多高風險特效鏡頭，「演員在現場其實很難想像畫面，但後期要花非常多時間，一天半的拍攝，五分鐘畫面燒掉大約四百萬。」

《隧道大逃殺》導演錢人豪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到近來影視圈高度關注的工安問題，錢人豪指出，AI與虛擬攝影能有效降低撞車等危險鏡頭的風險，劇組在前期也花了不少心力處理保險與安全規畫，「從前年開始，大家對工安真的更重視了。」

廣告 廣告

吳震亞也提到，自己為了拍戲安全考取工安與救援相關執照，坦言早期拍攝方式相當危險，透露曾和林依晨在2003年合作電影《空手道少女組》時險些釀意外，「以前演員真的像是拿命在拚，記得曾經拍林依晨被踢飛，拉繩索時脖子差點受傷。」他也強調，如今更希望透過制度與技術降低風險。梁以辰則形容，虛擬攝影最大的挑戰在於演員必須完全依靠想像完成演出，「拍的時候其實不知道成品會長怎樣，但剛剛看到畫面真的覺得，哇，超酷。」

莊凱勛則回憶，20年前拍戲時相關觀念尚未成熟，但劇組仍會用有限資源保護演員，「每一次事故都是遺憾，也讓整個產業更警惕。」他也分享，這次多場車輛追撞戲是在同一地點完成，透過不同車輛與背景組合，大幅提升拍攝效率，「演員其實都有被好好保護，這就是科技棚最大的優點。」

錢人豪也透露，該作品除電影版本外，另同步規劃十集影集，希望長片與影集並行發展，避免在電影中塞進過多內容。至於整體製作成本，他表示希望能在八千萬元內完成，但拍攝過程並不輕鬆，「這次用了很多車子，公車、自行車、轎車都有，加上我的作品比較血腥暴力，拍起來本來就不容易。」

其中九孔的演出也讓拍攝難度再升高。錢人豪透露，九孔因為配戴隱形眼鏡，拍攝時幾乎看不清楚，移動時還需要人攙扶。九孔則自嘲拍戲過程「差點跟導演翻臉」，笑說有場戲要拿石頭往下砸，自己拿了真石頭，結果不小心砸到自己，現場虛驚一場。

更多三立新聞網報導

KTV必點歌曲「38歲原唱驟逝」！神曲成追憶 摯友崩潰喊：至今難以相信

韓國超大性侵案！李奈映新戲超敢拍 「老公元斌陪讀劇本」1句話成後盾

《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死

〈Baby Powder〉破億播放！R&B新星女神官宣來台 5/24空降台北開唱

