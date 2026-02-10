林依晨拍片被踢飛 用繩索猛拉「脖子折到了」

由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今(10)日舉辦前導影片發布會。(記者胡舜翔攝)

〔記者許世穎／台北報導〕由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今(10)日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人一同出席。談及拍攝安全，劇組也特別回應近日影視圈關注的工安議題。錢人豪表示，虛擬攝影棚能有效降低撞車、跳樓等高危險動作的風險，九孔則笑說，「我們保險保很高，連狗都有保險」。

吳震亞則透露，自己甚至考取了急救員執照，過去受到港片拍攝方式影響，拍攝電影《空手道少女組》時也曾發生意外，「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，用繩索拉，脖子就折到了！」更提醒自己在動作場面中提高警覺。

莊凱勛指出，科技棚讓拍攝環境安全許多。(記者胡舜翔攝)

莊凱勛也指出，20年前拍戲時工安制度尚未完善，如今科技棚讓拍攝環境安全許多，「每一次事故都是遺憾，但大家其實都很努力在保護演員。」他也分享，此次用虛擬攝影技術讓演出變得更加直覺，「天崩地裂就在眼前，那種壓迫感非常真實。」

