林依晨挑戰舞台劇 分享產後背台詞較吃力

（中央社記者洪素津台北14日電）演員林依晨去年剛拍完成電影，將要挑戰舞台劇，她近來在家育兒，笑說小孩就是甜蜜負擔，但自己「一孕傻三年」，坦言現在背台詞與記內容比以往吃力，上台前須反覆讀稿加強。

林依晨今天出席電玩活動，透露才剛拍完一部電影。被問到一對兒女，她笑說，兒子是「天使寶寶」，僅需3分鐘就能入睡；在女兒部分，懷2胎時就很關心女兒的情緒，「我準備了『弟弟送給姊姊』的禮物，更叮嚀家人，稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊。」

廣告 廣告

林依晨近來準備舞台劇的演出，坦言生完2胎後確實有感「記憶力衰退」，以前背台詞毫不費力，現在都得盯著講稿，對於即將到來的舞台劇巡演，「那部劇我看了很多版本，內容已經內化成長期記憶，這部分不擔心。」

聊起過去，林依晨感觸多，直言當時有種「憨膽」與純真感，特別是「惡作劇之吻」劇組像家人般的安全感，讓她能自然演出，現在的她雖然多了一份思考與沉穩，但仍享受在工作與家庭間切換狀態。（編輯：陳清芳）1150114