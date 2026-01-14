林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛

林依晨出席遊戲代言記者會。（圖／記者陳怡伶攝）





女星林依晨去（2025）年迎來兒子，升格為二寶媽。今（14）日她出席遊戲代言活動，暢談育兒生活，雖然睡不飽，但言語間充滿甜蜜。林依晨透露兒子屬於天使寶寶，三分鐘就能入睡，但女兒睡相幾乎是360度旋轉，「她踹人的技巧，跟我小時候差不多。」

擔心弟弟的到來會讓姊姊不平衡，林依晨從月中的時候就開始沙盤推演會遇到的情況，希望能讓衝突降到最低，像是以弟弟的名義準備禮物送給姊姊，「也跟家裡人說，忍不住想稱讚弟弟之前趕快先稱讚姊姊。」加上兒子是跟保母睡，理所當然女兒就是跟她睡，「這個弟弟的到來給她非常多的好運很開心的事情，所以自始至終她對他只有愛。」

廣告 廣告

林依晨去年底到中國大陸拍電影，她還製作倒數月曆給女兒，中間因為金馬獎有短暫回台，特地將日期標記起來，讓女兒知道什麼時候可以見到媽媽，「她心裡有個底，我覺得對小朋友來說比較不會那麽恐慌。」



【更多東森娛樂報導】

●無聲交流擦出火花！張孝全、林依晨圖書館邂逅片段曝光

●懷孕後婚姻全變調！林依晨《深度安靜》封存心中沉痛祕密

●陸劇男神劇本殺玩出真感情 27場吻戲親到臉紅心跳

