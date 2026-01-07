林依晨演藝生涯高壓挑戰！低迴獨白心境沉重 與張孝全揭婚姻背後羅生門

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）今（7）日率先曝光的「依庭篇」，以林依晨的低迴獨白貫穿影像，情緒隨畫面逐步堆疊，最後浮現電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」，直指角色難以言說的沉重心境，亦為故事留下耐人尋味的伏筆。

林依晨在片中飾演的「依庭」，深愛著丈夫卻選擇將心中祕密緊緊封存，成為她演藝生涯中極具壓力的一次演出。她坦言，「當時看完劇本我是沈默的，也非常沈重。」而能與張孝全、金士傑同台飆戲，讓她充滿期待，「他們都是我非常想要合作的演員，在拍攝現場，我們就像無時無刻都在角力一樣，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」她形容，每當三人同場演出時，壓力反而大到進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能抱好自己的角色設定，跟著當下情緒前進。」

張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，身處表面美滿的婚姻，卻逐漸陷入陌生感與層層謎團，是一個高度高壓的角色。他所代表的「黑色」，象徵角色內心的困惑與痛苦，也映射他在這段關係中的壓抑與孤寂。張孝全透露，每一次現場喊完「Action！」就像獨自走上戰場，「但非常幸運的是，拍攝現場無論是導演、攝影、美術、場景，還是對手演員，所有人都在幫助我進入角色，這是我覺得非常幸福的事情。」林依晨也讚賞張孝全的演技，「孝全的表演細節非常動人，而且他很願意給對手演員球，也會確實接住對方的球，讓我在表演上很有安全感，也因此產生了許多意想不到的驚喜。」

至於金士傑詮釋中風的老父親「柯教授」，角色游走在真實病徵與刻意裝傻之間，表演層次細膩而精準。他表示，這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的，有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每個小細節都必須小心執行。」





