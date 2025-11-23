林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。
林依晨出席慶功宴提到，自己有收到周遭親朋友好友的問候，這些暖舉讓她釋懷，彷彿就是在告訴她「不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真、最努力的」，對此相當感謝。她也坦言，自己真的很希望可以奪下這個獎項，不過也是保持平常心。
林依晨透露，自己當時也假設，若是沒有拿下獎項，明天也還是會回去拍片「愛與熱情還是會繼續延續，只是說，反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到的」。
林依晨也向觀眾喊話，這個世界越來越快也越來越亂，不過幸好有電影跟戲劇，讓彼此的距離越來越近，雖然《深度安靜》這是一個非常小眾的故事，但就算在小眾的故事也還是值得被訴說及了解，也強調「一定有存在必要」。
