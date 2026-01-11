林依晨率師弟妹拍年曆 年度新計劃啟動

林依晨率領師弟妹拍攝第14本年曆 感謝粉絲一直都在。（周子娛樂）

由林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑為所屬周子娛樂一同拍攝年曆，林依晨也透露即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》。

林依晨將挑戰經典舞台劇角色，驚喜現身《暗戀桃花源》。（周子娛樂）

周子娛樂年曆邁入第14年，林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同。今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。她也藉此向一路支持周子娛樂的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」林依晨在演藝作品上持續突破，她主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，更即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中，也令人期待依晨帶來顛覆以往的全新演出，屆時將在台灣和大陸幾個城市演出。

林奕嵐氣場爆發，攝影師秒喊：根本水原希子！。（周子娛樂）

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。若要奕嵐向她在紐約的朋友介紹過年，她毫不猶豫選擇從美食下手，認為一起分享食物，最能感受年節的溫度。接下來將推出的新作《郵票與舒芙蕾》，她飾演踏上復仇之路的少女，新穎題材尚未播出便引發關注，也讓人期待她接下來持續挑戰不同類型角色、展現更多層次的表演。

金馬新人劇作挑戰不停歇，牧森坦言壓力大但每部作品都愛。（周子娛樂）

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約接連不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。談及未來，他期待嘗試更多不同類型的作品，無論是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至層次更深的反派角色，都想挑戰看看。

潛力新星袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人，近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，熱愛騎馬的她，也用「馬」字送上新年祝福：「祝大家新的一年，馬上有錢、馬上不累、馬上睡到自然醒！」

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑展現魅力。（周子娛樂）

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝造型，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。前些時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」孫麥傑天生自帶明星氣質，外表帥氣常讓人有距離感，但業界流傳導演及選角見到本人後，都會被他的溫暖笑容和謙遜大方的態度所融化，他也感謝地表示：「只是想把溫暖分享給每一次相遇。」一直在創作音樂的他近日累積不少作品，近期更和他喜歡的優秀音樂人一起合作，期待戲劇作品和音樂作品期待今年都能跟大家見面！

