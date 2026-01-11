林依晨率師弟妹拍攝年曆 新計劃啟動「躍出舒適圈」

林依晨帶領師弟妹完成第14本年曆。（圖／周子娛樂提供）





林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑拍攝年曆，邁入第14年，林依晨坦言，每一年完成時的心情都不盡相同。今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。

林依晨入圍電影《深度安靜》金馬獎最佳女主角。（圖／周子娛樂提供）

林依晨在演藝作品上持續突破，她主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，更即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中，也令人期待依晨帶來顛覆以往的全新演出。

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。

林奕嵐入選DAZED ASIA 100亞洲百大影響力人物。（圖／周子娛樂提供）

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎，演藝事業快速起步。（圖／周子娛樂提供）

潛力新星袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人，近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，也重新感受表演帶來的自由與限制。雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活、融合，變得更加精彩。

袁漠遙為戲大膽剪掉20公分長髮。（圖／周子娛樂提供）

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝造型，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。前些時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」

「面殺微笑暖男」孫麥傑，謙遜大方受業界讚賞。（圖／周子娛樂提供）

