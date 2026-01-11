林依晨率師弟妹拍第14本年曆！親曝將現身這部經典舞台劇

林依晨（鍾）率師弟妹林奕嵐（右）、袁漠遙拍攝年曆。（周子娛樂提供）

由林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑拍攝的2026年曆正式亮相！「周子娛樂」年曆邁入第14年，林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同。今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。

林依晨也藉此向一路支持的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」她去年在演藝作品上持續突破，主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，並即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，現正如火如荼排練中，她將帶來顛覆以往的全新演出，屆時會在台灣和大陸數個城市演出。

林依晨帶領師弟妹完成周子娛樂第14本年曆。（周子娛樂提供）

林奕嵐去年以鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物，這次年曆拍攝匙舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。

若要向在紐約的朋友介紹過年，林奕嵐毫不猶豫選擇從美食下手，認為一起分享食物，最能感受年節的溫度。接下來的新作《郵票與舒芙蕾》，她飾演踏上復仇之路的少女，新穎題材尚未播出便引發關注，也讓人期待她接下來持續挑戰不同類型角色、展現更多層次的表演。

林依晨師妹林奕嵐去年入選DAZED ASIA 100亞洲百大影響力人物。（周子娛樂提供）

牧森去年以電影《進行曲》入圍金馬獎最佳新演員獎，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。

春節將至，牧森被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。談及未來，他期待嘗試更多不同類型的作品，無論是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至層次更深的反派角色，都想挑戰看看。

潛力新星袁漠遙去年也以《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人獎，近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，也重新感受表演帶來的自由與限制。雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活、融合，變得更加精彩。熱愛騎馬的她，也用「馬」字送上新年祝福：「祝大家新的一年，馬上有錢、馬上不累、馬上睡到自然醒！」

林依晨師弟牧森去年以電影《進行曲》入圍金馬獎（周子娛樂提供）

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝造型，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。前些時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」

林依晨師妹袁漠遙去年入圍金鐘60「最具潛力新人」。（周子娛樂提供）

孫麥傑天生自帶明星氣質，外表帥氣常讓人有距離感，但業界流傳導演及選角見到本人後，都會被他的溫暖笑容和謙遜大方的態度所融化，他也感謝地表示：「只是想把溫暖分享給每一次相遇。」一直在創作音樂的他近日累積不少作品，近期更和他喜歡的優秀音樂人一起合作，期待戲劇作品和音樂作品期待今年都能跟大家見面。

孫麥傑被封「面殺微笑暖男」。（周子娛樂提供）

今年周子娛樂年曆整體視覺靈感取自紐約時尚氛圍，透過酷帥造型與自然簡約的風格，展現俐落且層次豐富的個人特色。日前預告影片曝光後立刻引發熱烈討論，不少人留言表示：「好期待！想要」、「好想拿到」、「這個造型我直接瘋掉！」

