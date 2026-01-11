林依晨率師弟妹連14拍年曆 宣布挑戰經典舞台劇角色
【緯來新聞網】林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑為經紀公司周子娛樂拍攝2026年全新年曆。周子娛樂年曆邁入第14年，林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同。今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。
林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同拍攝年曆。（圖／周子娛樂提供）
她也藉此向一路支持周子娛樂的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」林依晨在演藝作品上持續突破，她主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，更即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中，也令人期待依晨帶來顛覆以往的全新演出，屆時將在台灣和大陸幾個城市演出。
林依晨入圍電影《深度安靜》金馬獎最佳女主角。（圖／周子娛樂提供）
林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。若要奕嵐向她在紐約的朋友介紹過年，她毫不猶豫選擇從美食下手，認為一起分享食物，最能感受年節的溫度。接下來將推出的新作《郵票與舒芙蕾》，她飾演踏上復仇之路的少女，新穎題材尚未播出便引發關注，也讓人期待她接下來持續挑戰不同類型角色、展現更多層次的表演。
林奕嵐入選DAZED ASIA 100亞洲百大影響力人物 。（圖／周子娛樂提供）
牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約接連不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。談及未來，他期待嘗試更多不同類型的作品，無論是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至層次更深的反派角色，都想挑戰看看。
牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎。（圖／周子娛樂提供）
潛力新星袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人，近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，也重新感受表演帶來的自由與限制。雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活、融合，變得更加精彩。熱愛騎馬的她，也用「馬」字送上新年祝福：「祝大家新的一年，馬上有錢、馬上不累、馬上睡到自然醒！」
有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝造型，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。前些時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」
被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」孫麥傑天生自帶明星氣質，外表帥氣常讓人有距離感，但業界流傳導演及選角見到本人後，都會被他的溫暖笑容和謙遜大方的態度所融化，他也感謝地表示：「只是想把溫暖分享給每一次相遇。」一直在創作音樂的他近日累積不少作品，近期更和他喜歡的優秀音樂人一起合作，期待戲劇作品和音樂作品期待今年都能跟大家見面。
更多緯來新聞網報導
張孝全太可怕！塑膠袋套頭李杏還不夠 把他關進水牢脫到只剩內褲
AAA直擊／朴寶劍、IU抱回「Best Couple」 《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 3 小時前 ・ 26
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 10 小時前 ・ 23
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 17
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 13 小時前 ・ 18
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 11 小時前 ・ 17
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 17
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北
政治中心／李汶臻報導自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發文有感而發。她前一天（10日）一早才秀出存摺，讓她ATM狂提領的畫面曝光，今（11日）稍早再度PO文解釋稱「這是阿北合作金庫的醫師薪水和退休金入帳存摺」。另外，阿北的最新動向也被她順帶抖出，她表示丈夫柯文哲當天一早就匆匆忙忙、扛著換洗衣物包衝出家門。她還透露，自己下午要參加黃國昌主席的新北後援會成立大會，她甚至罕見自詡「老大的老婆」，貼文曝光引發熱議。民視 ・ 9 小時前 ・ 18
吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦
與曹格離婚近4年的吳速玲，去年6月被會算命的好友預測「11月會出現新桃花」。她9日出席百貨公司的電商實體概念店開幕記者會，抱怨：「超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3