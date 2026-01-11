林依晨率領師弟妹拍年曆 躍出舒適圈曝新計畫

記者王丹荷／綜合報導

周子娛樂2026年全新年曆正式亮相，由林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同登場，整體視覺靈感取自紐約時尚氛圍，透過酷帥造型與自然簡約的風格，展現俐落且層次豐富的個人特色。林依晨每一年完成年曆時的心情都不盡相同，今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。

林依晨在演藝作品上持續突破，她主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》3月將上映，更即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中，也令人期待她帶來顛覆以往的全新演出，屆時將在臺灣和大陸幾個城市演出。她也藉此向一路支持周子娛樂的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束1部影集拍攝的她替自己設下1個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是1場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。接下來她將推出新作《郵票與舒芙蕾》，飾演踏上復仇之路的少女。

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約接連不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。

林依晨帶領師弟妹拍攝2026年曆。（周子娛樂提供）

林奕嵐入選DAZED ASIA 100亞洲百大影響力人物。（周子娛樂提供）

牧森演藝事業快速起步。（周子娛樂提供）

牧森（左起）、袁漠遙、林依晨、林奕嵐、孫麥傑拍攝年曆。（周子娛樂提供）