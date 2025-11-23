林依晨產後解放「深V透視」！這5人勇奪金馬「紅毯5美」
娛樂中心／于士宸報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，其中紅毯上的星光更是璀璨奪目，本屆金馬獎星光大道由楊千霈領軍，帶領徐鈞浩、彭千祐共同主持，眾多女星以風格迥異的華麗造型，在紅毯上優雅亮相，成為鎂光燈焦點。特別是「這5位女星」，無論是她們散發出的獨特氣質、大膽的造型選擇，或是其代表性的影視作品，都迅速成為網路熱議話題。這5位備受矚目的紅毯焦點，也已成為本屆公認的「紅毯5美」！
《恨女的逆襲》李千娜。（圖／金馬獎提供）
李千娜以《恨女的逆襲》登場，白色長禮服在她身上展現出柔和卻明亮的存在感，整件裙裝以細膩的編織質地為主體，交織著金銀亮片，讓光影在步伐間自然流動。金色珠飾被巧妙安排在胸緣與裙襬，形成視覺焦點，既不張揚又能提升整體華麗度。其中，髮型部分李千娜將頭髮盤起，耳邊的垂墜飾品隨動作輕輕晃動，使穩重的氣質中多了活潑仙氣。站上紅毯時，她以自然的微笑迎向鏡頭，散發出溫和而大方的魅力。
林依晨產後短短五個月展現超強氣場，以藍紫漸層禮服驚豔全場。（圖／金馬獎提供）
產後短短五個月，林依晨便以驚人的姿態重返紅毯，一現身便讓藍紫漸層禮服成為全場焦點。禮服以細緻薄紗交疊出輕盈層次，肩際的雕花設計宛如羽翼般展開，營造飄逸的立體感。深V領口延伸出優雅的線條，襯托出柔和的女性氣質；裙身沿著曲線向下收束，最後以魚尾剪裁向外盛放，步伐間如波光般流動。搭配自然披落的長髮與精緻珠寶，她的狀態明亮又有神，完全看不出才剛經歷產後的恢復期，氣場依舊滿分。
《最親愛的陌生人》桂綸鎂。（圖／金馬獎提供）
桂綸鎂以《最親愛的陌生人》亮相，一身黑色蕾絲透視禮服展現冷靜卻強大的時尚存在感。禮服以高腰線條拉出俐落比例，胸口以層層堆疊的細緻布料塑造出柔和立體感，肩帶與腰身皆覆以輕薄蕾絲，隱約透出的肌膚在低調中更顯性感。她以俐落短髮搭配垂墜耳飾，站上紅毯時舉手微笑，整體氣場冷豔、洗鍊，散發出她特有的成熟優雅。
陳意涵以頒獎嘉賓之姿踏上金馬星光紅毯。（圖／金馬獎提供）
以頒獎嘉賓之姿踏上星光紅毯的陳意涵，選擇了一襲深橄欖綠色的短版禮服。禮服設計亮點在於胸前深V領的愛心形剪裁，巧妙地突顯了她纖細的頸部線條與鎖骨，同時延伸至兩側的布料則呈現出大器的披風式設計。當她移動時，兩片垂墜的布料隨風搖曳，彷彿翅膀展開般，帶來視覺上的飄逸感。她以一套頂級祖母綠寶石項鍊和耳飾作為點綴，讓整體造型在活潑俏麗的基調中增添了典雅奢華的氣息，完美詮釋了她獨有的輕盈與靈氣。
馬士媛憑《左撇子女孩》首度大銀幕演出即奪下「最佳新演員」。（圖／金馬獎提供）
憑藉電影《左撇子女孩》首度大銀幕演出即入圍「最佳新演員」的馬士媛，這次紅毯挑選了一件深棕色系的薄紗曳地長禮服。這件禮服材質輕盈透膚，為她修長的體態營造出朦朧且引人遐思的視覺效果。上半身以簡潔的細肩帶設計為主，胸口的立體剪裁一路向下延伸至裙襬，讓整體造型顯得線條流暢，帶有時尚的冷酷感。馬士媛將秀髮梳理成俐落的後梳油頭造型，並搭配銀色系的細緻耳環和戒指，展現出強大的個人氣場，同時又不失身為影壇新秀的清新與純淨。
原文出處：這5人勇奪金馬「紅毯5美」! 林依晨解放「深V透視」產後5月狀態曝光
