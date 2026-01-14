林依晨聰明育兒 姊不吃弟醋

林依晨去年6月產下二胎兒子「小帥林」，火速復工閒不下來，14日出席手遊記者會，氣色紅潤的她，透露去年底剛完成電影拍攝，之後將出演舞台劇。她分享一邊工作、一邊育兒，感覺很像出道時「學生藝人」一樣，同時兼顧2種身分，是彼此的避風港跟充電站，反而對雙邊都很好。

升格當二寶媽，她自嘲「一孕傻三年」，現在背台詞、內容比以往吃力，上台前必須反覆讀稿加強記憶，不過舞台劇之前就看過很多版本，演出不是問題。談起家中的一對寶貝，她笑說7個月大的兒子是「天使寶寶」，3分鐘就能入睡，不過4歲大女兒睡相讓她有些頭痛，「女兒比較多夢，睡相是360度旋轉，踹人的技巧跟我小時候差不多。」

林依晨聰明育兒有一套，在懷孕初期時，為了平衡大女兒的心情，不僅準備「弟弟送的禮物」，更叮嚀家人稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊，因此大女兒不但沒吃醋，反而對弟弟愛意更多。

此外，她去年底到大陸拍戲，事先準備好「倒數月曆」，降低孩子的分離焦慮，中途她因金馬返台，同時也安排孩子探班，雖是如此，還是有3周無法見面，視訊時女兒沒哭，她心疼表示：「她偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

老公過年返台團圓

農曆新年即將到來，林依晨老公會返台團聚，過年計畫相當隨興，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。而好友許瑋甯去年誕下一子，她有送上祝福：「多多少少都會交流育兒心得。」