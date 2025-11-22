林依晨藍紫禮服化身超仙美人魚！金馬獎紅毯7美：楊千霈、蔡淑臻、方郁婷…桂綸鎂透膚禮服性感爆表
第62屆金馬紅毯，女星們簡直上演「神仙打架」！方郁婷黑亮片低調奪目、蔡淑臻嬰兒粉仙氣爆棚、林依晨藍紫魚尾仙到發光；楊千霈俐落黑禮服帥氣十足、劉若英珍珠西裝氣場滿點；陳意涵短洋裝清新靈動、桂綸鎂黑羽禮服美得讓人屏息。七位女星各展魅力，紅毯瞬間變成華麗混戰！
金馬獎星光紅毯：楊千霈
星光大道主持人楊千霈一出場，就把「專業又時髦」四個字演繹到極致。她身穿黑色水鑽繞頸削肩禮服，閃著低調卻迷人的光點；裙襬的透膚設計若隱若現，性感拿捏得剛剛好，優雅中還帶點小心機。全身再以 BVLGARI 珠寶增添亮度，其中最搶眼的莫過於 B.zero1 系列白 K 金鏤空鑽石耳環，簡約俐落、線條乾淨，完美呼應她主持人特有的清爽氣場。
金馬獎星光紅毯：林依晨
以《深度安靜》角逐最佳女主角的林依晨，今年在金馬62紅毯上一亮相就讓全場默默倒吸一口氣、根本是美人魚本魚、仙到不行！她身穿藍紫色漸層蕾絲透膚魚尾禮服，若隱若現的線條加上緩緩拖曳的裙擺，把性感與仙氣完美融合，優雅得毫不費力。更殺的是，她全身配戴總價高達 2600 萬的 PIAGET 伯爵頂級珠寶，在鎂光燈下像自帶星光濾鏡。尤其那條 Piaget Rose 系列 18K 白金鑽石項鍊，精緻又耀眼，彷彿替她的藍色禮服加上最後一筆點睛奢華。
金馬獎星光紅毯：蔡淑臻
以《左撇子女孩》入圍最佳女配角的蔡淑臻，一踏上金馬62紅毯就像自帶柔光濾鏡！一身嬰兒粉高領削肩洋裝，把她的女神氣質直接推到滿檔，柔嫩色調配上俐落剪裁，既溫柔又帶點高級的時尚態度，走起來輕飄飄卻氣場強到不容忽視。她再以 BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金彩寶項鍊華麗加持，宛如被蛇形光芒環抱，腳上踩著 Rene Caovilla 高跟鞋，簡約、精緻、優雅得剛剛好！
金馬獎星光紅毯：劉若英
以《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角的劉若英，一走上金馬62紅毯就展現高氣場的成熟魅力。不同於其他女星的禮服競演，奶茶選擇一套黑色珍珠西裝，以俐落剪裁搭配細膩光澤，穿出專屬她的沈穩優雅，看似低調、卻氣勢滿格的時尚高手級穿法。她搭配 Tiffany & Co. 的 Sixteen Stone byTiffany 鋪鑽耳環、項鍊與戒指，簡約中帶著精緻光芒，剛好點亮整體造型不搶戲。
金馬獎星光紅毯：方郁婷
以電影《大濛》入圍最佳女主角的方郁婷，身穿Dolce & Gabbana全黑亮片兩件式造型—無袖短版上衣以細緻亮片編織光影，俐落剪裁勾出肩線與腰線；高腰長裙一路順延至地面，拉出修長優雅的輪廓。配戴BVLGARI珠寶、整體在燈光下閃著細膩光澤，低調卻難以忽視。腳上搭配 AQUAZZURA 黑色緞面 Gatsby Sling，水鑽線條精緻點亮，與她沉穩純粹的紅毯氣場完美呼應。
金馬獎星光紅毯：桂綸鎂
身為紅毯資優生、頒獎嘉賓桂綸鎂一出場，就美到令人屏息。她身穿黑色羽毛蕾絲低胸禮服，優雅不失氣勢；羽毛的輕盈搭上蕾絲的精緻，像黑天鵝降臨紅毯，氣質高貴得不像凡人。禮服的透膚設計更是神來一筆，美腿若隱若現、性感輕盈又不過火，完全就是「高級時髦的最佳示範」。
金馬獎星光紅毯：陳意涵
頒獎嘉賓陳意涵一踏上金馬62紅毯，就像一陣清新又有型的微風。她身穿墨綠色露肩飄逸短洋裝，裙擺輕盈、線條俐落，整個人精靈感滿滿。腳上選擇 Rene Caovilla 的 Braid 金色水鑽高跟鞋，為整體造型增加一抹精緻的華麗感，身上的 BVLGARI 珠寶更是不容忽視，尤其那條以珍珠母貝、綠碧璽、海藍寶石與鑽石打造的頂級項鍊，清透又耀眼，讓陳意涵這身墨綠造型瞬間升級到優雅又俏麗的完美平衡。
