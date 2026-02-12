林依晨被老公說「諧星」接舞台劇 同台隋棠沒火藥味反幫整理頭髮
林依晨跟隋棠在戲劇沒合作過，首度在舞台劇《暗戀桃花源》同台。說是同台，不過在舞台上分屬不同劇團，也沒有一對一的對手戲，隋棠表示：「我很佩服依晨接下角色，難度非常高。」拍照時，林依晨還貼心幫忙隋棠整理頭髮，雙姝沒有后不見后的火藥味，反而惺惺相惜。
隋棠、吳中天、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群、張本渝12日出席賴聲川導演《暗戀桃花源》40周年演出季記者會。林依晨飾演春花，有外遇袁老闆戲碼，談到角色。林依晨說春花對袁老闆的渴望毫不隱藏、慕強，後面又有白衣女子對比，視覺上非常有趣，嘗試找出不同的點。她之前有看過此戲，但看到止於想像，「套句老公對我的評語，妳就是諧星，所以就去試試看。」
隋棠也透露自己角色的難度，「在於那個大時代，這麼深層、濃厚的感情遺憾，現代人難以想像，大家3C太方便，沒有以前年代這麼深，很少用思念這詞，那個大時代見不到面想要擁抱，我自己很難想像要去揣摩。」
林依晨跟隋棠都和吳中天各自合作過，吳中天許久沒露面，近年來轉幕後在大陸擔任導演，他應賴聲川邀約出演，「我很久沒有演戲，但還是很享受，決定來演出一下，排練就在台北，若兩邊跑應該會往生，所有朋友都認識，一下見到就說很久不見，非常充滿溫暖有FU。」被問是否排練卡詞？他說沒有，像游泳一樣，許久沒有游泳還是會，基礎能力沒有喪失。
陣容卡司堅強，賴聲川說選角顧問是「緣分」，開出的名單不一定會實現，所以都會很珍惜，他也讚林依晨、隋棠的聲音都很棒。
農曆年將至，林依晨在孩子出生後就已經幫忙開戶，會把紅包錢都存入，「老公曾打趣「孩子的戶頭比我戶頭還有錢」，我想應該都是家人對孩子的愛。」隋棠也是會把壓歲錢存入小孩戶頭。
樊光耀被問王月開刀狀況，他表示，自己也非常關心，但不透露太多病情，「只能說她在靜養，不在台北，在台灣，是很樂觀。」
